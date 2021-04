Zusehends füllen sich erneut die Intensivbetten in den Krankenhäusern der Region mit Patienten, die am Coronavirus ernsthaft erkrankt sind – bekommen wir wieder angespannte Verhältnisse wie kurz vor Weihnachten? In dieser Phase der Pandemie ergeben sich einige deutliche Unterschiede, wie eine Umfrage der RZ ergeben hat. Auch zum Thema, was die Kliniken von Lockerungen halten.