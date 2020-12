Koblenz

„Weit weg, ganz nah“. mit diesem Slogan wirbt die Koblenz-Touristik zurzeit zusammen mit ihren Partnern aus der Region für einen Urlaub in und rund um Koblenz. „Wir haben diese Kampagne gestartet, weil wir etwas für den Tourismus in unserer Stadt und in unserer Region tun wollen. Denn vom Lockdown war gerade die Tourismusbranche doch sehr stark betroffen“, betonte Oberbürgermeister David Langner.