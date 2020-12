Koblenz

Viele Menschen, die zu der Kosmetikerin Margarita Probst kommen, wollen vor allem eins: sich etwas Gutes tun. Doch das geht in Kosmetikstudios schon seit einigen Wochen nicht mehr: Schon im „Shutdown light“ seit Anfang November waren kosmetische Anwendungen untersagt, nur medizinisch notwendige Behandlungen wie Fußpflege sind noch möglich – und selbst für diese nimmt das Koblenzer Kosmetikinstitut Taufrisch, in dem Probst arbeitet, inzwischen keine Termine mehr an.