Koblenz/Andernach

Einer der drei neuen Corona-Infizierten aus Koblenz hatte Kontakt zum Schulzentrum in Andernach, zu dem das Kurfürst-Salentin-Gymnasium, das Bertha-von-Suttner-Gymnasium und die Geschwister-Scholl-Realschule plus gehören. Die Realschule plus teilt auf ihrer Internetseite mit: „Wichtig: Coronavirus am Schulzentrum“.