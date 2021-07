Drei Tipps zum Achtsam-Sein während der Corona-Pandemie

Plus

Erst mal, sagt Dirk Gemein, könne man Glücklich-und-achtsam-Sein lernen. Wie vieles bräuchte es allerdings auch hier Übung und Gewöhnung, denn besonders in Stresssituationen falle man schnell zurück in über Jahrzehnte gelernte Verhaltensmuster. Gerade die laufende Pandemie ist für manche eine erhöhte Stresssituation. Aggression, Frust, Ungeduld können die Folge sein. Wir müssen aufpassen, dass sich die Fronten in der Gesellschaft nicht verhärten, warnt Gemein, beispielsweise zwischen Impfgegnern und Impfwilligen. Tipps, die er geben kann, sind daher nicht nur persönlich, sondern auch gesamtgesellschaftlich relevant: