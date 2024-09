Plus Kreis Mayen-Koblenz Drei Kommunalpolitiker sprechen über das Scheitern: „Ich wollte alles hinwerfen“ Von Birgit Pielen i Lothar Kalter, Pascal Badziong und Christian Altmaier (von links) mussten alle schon eine oder mehrere Wahlniederlagen einstecken – und auch, wenn bei einigen zwischenzeitlich Frust aufkam: Sie fanden Wege, die Enttäuschungen zu verarbeiten. Foto: Birgit Pielen Wie geht man mit Niederlagen um? Vor allem wenn diese Niederlagen öffentlich stattfinden? Aus der Distanz lässt sich manches besser beurteilen. Deshalb haben wir jetzt, drei Monate nach der Kommunalwahl, mit drei erfahrenen Politikern aus dem Kreis Mayen-Koblenz gesprochen, die mit ihrer Kandidatur gescheitert sind: dem Christdemokraten Pascal Badziong, Christian Altmaier (Freie Wähler) und Lothar Kalter von der SPD. Lesezeit: 6 Minuten

