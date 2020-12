Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 11:15 Uhr

Koblenz

Drei Kinder im Gleisbett: Polizei sperrte Zugverkehr bei Koblenz

Drei Jungen haben am Freitag am Güterbahnhof in Koblenz-Moselweiß einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Ein aufmerksamer Anwohner meldete um 21.16 Uhr der Leitstelle, dass sich Kinder im Gleisbereich aufhalten und mit Steinen werfen würden. Die Strecke wurde umgehend für den Zugverkehr gesperrt.