Zum Abschied von der Dr. Zimmermann'schen Wirtschaftsschule kamen die Absolventen der Höheren Berufsfachschule in festlicher Garderobe zusammen. Gefeiert wurde die Zeugnisübergabe mit Eltern, Angehörigen und Freunden im Haus Horchheimer Höhe. Foto: Angela Nachtsheim Mit einer stimmungsvollen Feier hat die Dr. Zimmermann'sche Wirtschaftsschule zum letzten Mal ihre Absolventen der zweijährigen höheren Berufsfachschule verabschiedet.

Im Festsaal des Hauses Horchheimer Höhe – farblich ansprechend geschmückt von den Schülern – feierten 34 Absolventen der zweijährigen Höheren Berufsfachschule mit Eltern, Angehörigen und Freunden ihre Zeugnisübergabe. Dabei wurden Ausschnitte eines ebenso bunten wie engagierten Schullebens dargestellt, das in diesem Jahr ein Ende findet: so die bebilderten und in ...