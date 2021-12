Dr. Astrid Weber: Eine Ärztin mischt mit

Astrid Weber hat in Lützel eine Gemeinschaftspraxis. Im März 2020 übernahm sie für die Kassenärztliche Vereinigung den medizinischen Aufbau der Fieberambulanz in Koblenz und arbeitet bis heute abwechselnd mit anderen Ärzten in der Corona-Ambulanz.