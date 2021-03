Doris Schneider zu den Bescheiden: Echte Fürsorge sieht anders aus

Es war eine gute Nachricht vor ein paar Wochen, als es so kalt war, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, wie man draußen überhaupt überleben kann. In manchen Städten erfroren Menschen. In Koblenz nicht: Die Stadt quartierte 14 Männer und drei Frauen, die sonst ungeschützt draußen gewesen wären, in Hotels ein. Manche blieben eine, manche zehn Nächte. Unbürokratische Hilfen, wenn die Notunterkünfte überfüllt sind. Schön, dass Menschlichkeit und Nächstenliebe größer sind als Bürokratie, so schien es.