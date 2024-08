Plus Vallendar DLRG Vallendar bei Weltmeisterschaft: Rettungsschwimmen in Australien i Das Foto der Scheckübergabe der Lions für die DLRG Vallendar zeigt (von links) Morten Baum, Andrea Bomm,Oliver Haag, Jürgen Scholz und Fred Pretz. Foto: Oliver Kirst Ein großer Schritt in Richtung Weltmeisterschaft: Oliver Haag und Jürgen Scholz vom Lions Club Vallendar haben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Vallendar einen Scheck im Wert von 2000 Euro. übergeben. Die Spendensumme soll der DLRG Vallendar bei der Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Rettungsschwimmen, die vom 29. Lesezeit: 1 Minute

August bis zum 9. September an der Gold Coast in Australien stattfindet, unterstützen. Die Gesamtkosten für die Teilnahme belaufen sich auf einen fünfstelligen Betrag, doch durch die Unterstützung der Lions könne ein Teil dieser Kosten gedeckt werden, teilt der Klub mit. An der Weltmeisterschaft werden Anastasia Held, Annelie Stein, Emma ...