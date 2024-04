Diskussionsveranstaltung mit Bürgern: Kevin Kühnert zu Gast in Koblenz

Kevin Kühnert ist am Sonntag, 21. April, auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Thorsten Rudolph und der Jusos Koblenz um 14.30 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) zu Gast in Koblenz.

Der Generalsekretär der Bundes-SPD wird schwerpunktmäßig darüber sprechen, welche Gefahren unserer Demokratie aktuell drohen und wie man diese wirksam verteidigen kann. Interessierte können an der Veranstaltung im Jugend- und Bürgerzentrum auf der Karthause, Potsdamer Straße 4, teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, teilt Rudolphs Wahlkreisbüro mit.

Austausch mit dem Publikum

Nach Redebeiträgen Kühnerts und des Koblenzer Juso-Vorsitzenden Dennis Tritsky solle vor allem der Austausch mit dem Publikum im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Dabei werden die Anwesenden die Möglichkeit haben, Fragen an den Generalsekretär, aber auch an Rudolph und Tritsky zu stellen, heißt es in der Terminankündigung.