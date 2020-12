Koblenz

Besser hätte man nicht klarmachen können, dass das Problem nicht herbeigeredet, sondern absoluter Alltag ist: Beim Gespräch mit Vertretern der CDU Süd zur komplizierten Situation mit Radverkehr und Fußgängern am Rhein fährt ein älteres Paar auf E-Bikes an der Gruppe vorbei und muss deshalb aus dem Nebeneinander- ins Hintereinanderfahren wechseln. „Sie blockieren hier alles“, herrscht der Radfahrer die Fußgänger an. Dass diese und nicht er im Recht sind, das hat er vermutlich gar nicht realisiert.