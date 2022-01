Das Haus in der Arenberger Straße in Urbar, das im Besitz der Ortsgemeinde ist, soll saniert werden. Es soll keine Luxussanierung geben. Vielmehr soll das Haus wieder in einen sicheren und ordnungsgemäßen bewohnbaren Zustand versetzt werden. Dies beschloss der Ortsgemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich nach kontroverser Diskussion.