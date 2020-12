Arenberg/Immendorf

Die Stadtverwaltung stellt zurzeit einen neuen Flächennutzungsplan auf, der ausweist, was wo in Koblenz gebaut werden darf (wir berichteten). Darin wird festgelegt, wo beispielsweise Wohn- oder Gewerbegebiete entstehen könnten. An der Entwicklung des neuen Plans beteiligt die Stadt auch die acht Ortsbeiräte der Stadtteile. Das war nun jüngst im Ortsbeirat des Doppelstadtteils Arenberg und Immendorf Thema. Und die Mitglieder des Beirats hatten einige Änderungswünsche für die Neuaufstellung.