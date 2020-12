Koblenz

Die Corona-Zahlen steigen, und ein Verbreitungsort des Virus‘ dürfte wohl auch die Schule sein. Täglich mussten jüngst in Koblenz Klassen oder sogar ganze Jahrgangsstufen verschiedener Gymnasien geschlossen werden, da das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz Quarantäne angeordnet hatte, nachdem einzelne Schüler an Covid-19 erkrankt waren. Die Anfrage der Stadt, ob man nicht die Klassen teilen könne, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, hat die Schulaufsichtsbehörde ADD Anfang der vergangenen Woche eindeutig verneint. Sie will am Präsenzunterricht, wie er seit dem Ende der Sommerferien wieder gilt, für alle Schüler festhalten.