Digitalisierung ausbauen: Laptop für jede Schultasche

Mit seinen Überzeichnungen, seiner Ironie und seiner Lust, den politischen Gegner zu sticheln, ist der politische Aschermittwoch gleichsam eine Verlängerung der Fastnachtstage. Doch in diesem Jahr ist alles anders, Karneval fiel bekanntlich Corona zum Opfer, und auch der politische Aschermittwoch, Corona-konform in digitaler Form, präsentierte sich merklich ruhiger, sachlicher. Die Sozialdemokraten aus Koblenz und aus dem Kreis Mayen-Koblenz sendeten aus dem Café Hahn in Güls, moderiert von den Landtagsabgeordneten Anna Köbberling und Marc Ruland.