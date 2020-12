Koblenz

Der Tag des offenen Denkmals findet in diesem Jahr an diesem Sonntag wegen der Corona-Krise nur digital statt. Führungen und Veranstaltungen an den Sehenswürdigkeiten selbst finden nicht statt. Unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neudenken.“ soll beim diesjährigen digitalen Tag des offenen Denkmals die Nachhaltigkeit besonders in den Fokus gerückt werden.