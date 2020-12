Mülheim-Kärlich

Die vergangenen Monate haben bewiesen, wie wichtig die Digitalisierung an Schulen ist. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Schulen geschlossen, und der Unterricht fand zu Hause vor dem Computer oder Tablet statt. Das setzt jedoch voraus, dass alle Schüler Zugriff auf ein Gerät haben, mit dem sie der digitalen Unterrichtsform folgen können. Darum will die Stadt Mülheim-Kärlich jetzt gemeinsam mit der Verbandsgemeinde in ihren Grundschulen im Sinne der Digitalisierung nachrüsten.