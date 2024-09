Plus Koblenz

„Dieser Platz hilft uns nicht“: Michael Stahl von der TuS Koblenz kritisiert Rasen im Stadion Oberwerth

i Michael Stahl Foto: Wolfgang Heil Archiv

Das Spiel gegen den FC Karbach ging eigentlich gut aus für TuS Koblenz: Mit 1:0 siegten die Kicker aus der Rhein-Mosel-Stadt gegen die Gäste vom FC Karbach. TuS-Cheftrainer Michael Stahl war nach trotzdem nicht an jeder Stelle zufrieden. Während der Pressekonferenz nach dem Spiel brach es aus ihm heraus und er kritisierte den Zustand des heimischen Spielfeldes am Oberwerth in deutlichen Worten.