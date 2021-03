Dirk Urmersbach hat schon gewählt. Das tut er immer per Briefwahl, denn am Wahltag selbst findet er dazu keine Zeit. Denn Urmersbach ist für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zuständig. Was immer eine große und wichtige Aufgabe ist, ist bei dieser Landtagswahl in Corona-Zeiten zu einer noch größeren Herausforderung geworden.