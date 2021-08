Plus

Die 25. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes und die damit verbundene 3-G-Regel ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 tritt am Montag, 23. August, in Kraft. Da derzeit nicht absehbar ist, dass sich die Inzidenz in Koblenz und im Kreis MYK bis dahin unter diesen Wert bewegen wird, weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass bei unverändert hohem Sieben-Tage-Wert folgende Einschränkungen gelten: