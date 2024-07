Plus Kreis MYK/Vallendar Diese Antenne ist besonders smart: Was hinter der Abkürzung LoRaWAN steckt Von Eva Hornauer i Eine LoRaWAN-Antenne ist auf dem Dach des CJD-Berufsförderungswerks Koblenz aufgebaut worden. Unter anderem im Bild: Pascal Badziong (Erster Kreisbeigeordnete, vorne links), Adolf Schneider (Bürgermeister VG-Vallendar) und BFW-Geschäftsführer Heinz Werner Meurer (rechts). Foto: Sascha Ditscher/evm In Vallendar wurde die erste von insgesamt 40 sogenannter LoRaWAN-Antennen im Kreis Mayen-Koblenz aufgebaut. Für was die Abkürzung steht und welche Vorteile die Technologie bringen kann. Lesezeit: 3 Minuten

Auf dem Dach des Berufsförderungswerks in Vallendar hat die EVM, im Auftrag des Kreises, jüngst eine sogenannte LoRaWAN-Antenne eingerichtet – die erste von 40 geplanten im Kreis Mayen-Koblenz (MYK). Gut geeignet als Standort seien dabei Gebäude, die besonders hoch sind, wie das in Vallendar, betont die EVM in einer Pressemitteilung. ...