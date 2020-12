Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 13:49 Uhr

Koblenz Dienstgebäude der Bundespolizei mit Farbe beschmiert: Sprayer werden während der Tat gefilmt Das Dienstgebäude der Bundespolizeidirektion in der Roonstraße ist in der Nacht auf Sonntag mit Farbe beschmiert worden. Und am Sonntagabend konnten bereits zwei Verdächtige festgenommen werden. Die beiden 19-Jährigen besprühten, zusammen mit einer weiteren, bislang unbekannten Person, die Außenfassade des Gebäudes in der Roonstraße.

Am Sonntagnachmittag suchten zwei der drei Täter den Tatort erneut auf, um die Schmierereien zu fotografieren. Doch was sie offenbar nicht wussten: Sowohl in der Nacht als auch am darauffolgenden Tag wurden sie durch Kameras beobachtet. Einsatzkräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit erkannten die Männer dann gegen 22 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz anhand der qualitativ hochwertigen Aufnahmen wieder und nahmen sie sofort fest. Beide sind bereits wegen Sachbeschädigungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen die Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.