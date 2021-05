Andreas Perscheid legt sein Amt als Ortsbürgermeister von Dieblich (Verbandsgemeinde Rhein-Mosel) nieder. Das lässt Perscheid in einer persönlichen Erklärung am Montagvormittag mitteilen. Zu den Gründen sagt Perscheid auch auf RZ-Nachfrage wenig, betont aber: „Meine Gesundheit ist nicht der Grund für mein vorzeitiges Ausscheiden. Ich werde, das kann ich versichern, mein Amt bis zum letzten Tag in gewohnter Weise mit vollem Einsatz wahrnehmen.“