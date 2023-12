Koblenz

Dieb in Krankenhauskapelle fotografiert – Polizei fragt: Wer kennt den Mann?

Wegen eines Diebstahls, zu dem es bereits am 14. August in der Krankenhauskapelle des Evangelischen Stifts in der Johannes-Müller-Straße 7 gekommen ist, wendet sich die Polizei nun an mit Fotos des Täters an die Öffentlichkeit.