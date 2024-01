Die Druckluftkammer in der Koblenzer Altstadt hat neue Betreiber: Mario Thomas und Sascha Wunderle wollen das Flair des Gothic-Clubs am Florinsmarkt beibehalten, aber auch eigene Akzente setzen. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet Mario Thomas, dass er künftig verstärkt Absinthproben plant, welche neuen Formate Einzug in die Druckluftkammer halten werden – und ob es künftig noch die legendären „Dekadenten Schwarzen Nächte“, die erotischen Gothicpartys, in der „DK“, geben wird.