Die Sendung „Küchenschlacht“

Schon seit 2008 wird die 45-minütige Kochshow normalerweise montags bis freitags nachmittags ausgestrahlt. Je Sendewoche treten sechs Hobbyköche in einer Art Ausscheidungswettkampf gegeneinander an, müssen in 35 Minuten ein Gericht kochen. Jeden Tag gibt es ein anderes Motto, zum Beispiel Leibgericht, Wild oder vegetarische Küche. Am Ende der Sendung probiert ein prominenter Fernsehkoch alle Gerichte und entscheidet, wer nicht weiterkommt, sodass es jeden Tag einer weniger wird.