Koblenz

Familie Müller ist neu nach Koblenz gezogen. Kaum angekommen, hat die Familie ein Problem: Sie finden keinen Kinderarzt für ihren zehnjährigen Sohn. Die Praxen nehmen keine neuen Patienten mehr. Anna Müller (Name von der Redaktion geändert) berichtet in einem Leserbrief an die RZ, dass sie telefonisch alle Ärzte in der Umgebung kontaktiert hat, um einen Termin zu machen – erfolglos.