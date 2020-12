Koblenz

13,3 Millionen Euro: So teuer könnte die Corona-Pandemie in diesem Jahr für die Stadt werden. War man zum Beginn dieses Jahres noch mit einem erwarteten Plus von 9,8 Millionen Euro im Ergebnishaushalt gestartet, so landet man nach bisherigem Stand am Jahresende bei einem Minus von 3 bis 4 Millionen, trotz Hilfen in Millionenhöhe. Und das hat Auswirkungen.