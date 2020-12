Koblenz

Nicole Adams kommt zum Telefonat mit der RZ gerade aus dem Unterricht. Aus der Online-Konferenz mit der 3b. Da war das Dehnungs-H Thema, berichtet die Schulleiterin. Wie die Grundschule Wallersheim haben sich längst (fast) alle Schulen in Koblenz mit dem Thema „hybrider Unterricht“, also Wechsel zwischen Präsenz im Schulgebäude und – oft digitaler – Betreuung zu Hause beschäftigen müssen. Denn mittlerweile gibt oder gab es zeitweise an der Mehrzahl der Koblenzer Schulen Klassen oder Gruppen in Quarantäne.