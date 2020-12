Bassenheim

Vom Parkplatz unterhalb des Karmelenbergs aus führt ein Waldweg hinauf zu einem kleinen Juwel mitten in vulkanischem Gebiet. Der kleine Weg schlängelt sich zunächst durch eine Allee und vorbei an den sieben Fußfällen − Gedenksteine, die den Leidensweg Jesu als Tuff-Flachreliefs darstellen und zum Verweilen einladen. Oben angekommen wartet dann die Erscheinung: die Marienkapelle, eine weiße Barockkirche mit gelben Details, die in ihrem Inneren so ganz anders aussieht als man es auf den ersten Blick vermuten mag.