Acht lange Monate mussten die Kinos in Deutschland wegen der Corona-Pandemie weitestgehend geschlossen bleiben. Damit ist nun jedoch Schluss: Verleiher und Kinobetreiber haben sich auf einen bundeseinheitlichen Neustart am 1. Juli geeinigt und – anders als in 2020 – zahlreiche hochkarätige Neustarts im Köcher.