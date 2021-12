Patienten aus Koblenz und dem Umland dürften bei dieser Nachricht etwas aufatmen: Während an einigen Krankenhäusern in der Republik wegen Corona der absolute Ausnahmezustand herrscht, Operationen verschoben und Intensivpatienten verlegt werden, sieht die Lage bei uns am Eck noch verhältnismäßig gut aus. Doch wie schnell sich das in der hoch dynamischen Pandemie ändern kann, ist sicher jedem klar.