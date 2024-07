Plus Macken

Die Jugend feiert in Macken: Junggesellenfest nimmt wieder an Fahrt auf

Von Erwin Siebenborn

i Junggesellenfest nimmt wieder Fahrt auf Foto: Erwin Siebenborn

Das Mackener Junggesellenfest ist zurück und begeistert die Besucher mit einer gelungenen Mischung aus Tradition und neuer Energie. 111 Jahre feierte das vor allem bei Jugendlichen beliebte Fest am vergangenen Wochenende – so kam es an.