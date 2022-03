Zurzeit ist die Situation für Familien oft nicht einfach: In der Kita und in der Grundschule gibt es zwar meist die Möglichkeit, dass das Kind wenigstens bis 14 Uhr betreut ist. Und auch bei den Realschulen plus ist das Ganztagsangebot groß. Aber wenn das Kind zum Gymnasium wechselt, wird es eng.