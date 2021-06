Die Fußball-EM können Fans wieder zusammen schauen: Hier ist Public Viewing in Koblenz möglich

Endlich Europameisterschaft: Mit einem Jahr Corona-Verspätung beginnt am Freitagabend die Fußball-EM auf dem ganzen Kontinent. Die deutsche Mannschaft startet am Dienstag gegen Frankreich ins Turnier. Zwar erlauben die aktuellen Corona-Regeln, dass Fußballfans das Turnier wieder zusammen und draußen schauen können. Ein Public Viewing mit Tausenden Zuschauer vor einer riesigen Leinwand wie in den Vorjahren wird es natürlich nicht geben. Jedoch gibt es einige kompaktere Alternativen in der Stadt, bei denen Fußballfans auf ihre Kosten kommen.