Weltweit gehen am Samstag, 19. Oktober, Menschen gegen Menschenhandel auf die Straßen. In Koblenz organisiert der Neuwieder Verein Projekt Schattentöchter den Walk for Freedom. Das Thema Zwangsprostitution spielt dabei auch eine wichtige Rolle.

Bettina Kneisler, Vorsitzende des Projekts Schattentöchter, sagt: „Anforderung für den Walk ist, dass man komplett in Schwarz gekleidet kommt.“

Ab 13 Uhr kann man sich am Deutschen Eck noch zum Mitlaufen anmelden, ab 14 Uhr zieht der Marsch schweigend durch die Innenstadt. Teilnehmer des Marschs werden ihre Münder zukleben oder mit einer Maske verdecken. „Das soll repräsentieren, was für eine Stimme Betroffene in unserer Gesellschaft haben, nämlich ganz oft keine“, so Kneisler. Auf Plakaten stehen unter anderem Aussagen von Aussteigerinnen aus der Prostitution.

Plus Koblenz Die dunklen Seiten des Rotlichts: Wie ein Verein Frauen im Koblenzer Milieu eine Stimme geben will

Gegen 15 Uhr trifft der Schweigemarsch wieder am Deutschen Eck ein, wo es im Anschluss ein Programm unter anderem mit Livemusik von der südkoreanischen Pianistin Hyelee Clara Chang sowie eine Abschlusskundgebung geben wird.

Die Route des Schweigemarschs führt vom Deutschen Eck über das Peter-Altmeier-Ufer (Gehweg), Kornpfortstraße, Entenpfuhl, Am Plan, Altengraben, An der Moselbrücke, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Löhrrondell, Schlossstraße, Neustadt, Stresemannstraße, Konrad-Adenauer-Ufer zurück zum Deutschen Eck.