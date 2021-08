Die Brücke war zeitweise in sehr schlechtem Zustand

Wie alle Koblenzer Brücken wurde auch die alte Pfaffendorfer Brücke am 7. März 1945 von den sich zurückziehenden Einheiten der deutschen Wehrmacht gesprengt. Nach einer Behelfsbrücke wurde die heutige Brücke laut Internet-Lexikon Wikipedia am 18. Juli 1953 dem Verkehr übergeben, viele Fahrzeuge nutzten sie.

Die Brücke wies nun in den vergangenen Jahren massive Schäden auf. Der Zustand war im Frühjahr 2019 so schlecht, dass die Stadt reagieren musste und eine Zeit lang nur zwei Fahrspuren nutzbar waren. Da auf den beiden anderen großen Rheinbrücken, der Autobahnbrücke und der Südtangente, gleichzeitig geplante Sanierungsarbeiten liefen, kam es zu einem massiven Chaos auf den Straßen. Die Pfaffendorfer Brücke konnte aber durch einige Maßnahmen so weit ertüchtigt werden, dass sie nun – nach jetzigem Stand der Dinge – stabil durchhält, bis die neue Brücke gebaut ist. Die jüngste Maßnahme besteht darin, dass der Schwerlastverkehr die Brücke nicht mehr nutzen darf, ausgenommen sind Linienbusse. dos