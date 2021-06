Weit mehr als 20 überwiegend ältere Menschen haben sich zum Ortstermin mit der RZ an der Bushaltestelle an der Kornpfortstraße eingefunden. Viele sind mit Rollator unterwegs, sie alle schildern: Seitdem der Bus, der sie von ihrem Wohnviertel in die Stadt bringt, nicht mehr am Löhr-Center hält, ist ihr Leben um Einiges beschwerlicher geworden – und oft auch teurer.