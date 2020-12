Koblenz/Wachtberg

Über Satelliten und Weltraumschrott machen sich die meisten Menschen im Alltag kaum Gedanken. Doch der erdnahe Weltraum hat nicht nur dank dauernd verfügbarer GPS-Daten oder TV-Signale Einfluss auf unser tägliches Leben. Jetzt sorgt er in der Region an diesem Wochenende sogar für handfeste Verkehrsbehinderungen. Grund ist ein Schwertransport, der in Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis startet und bis nach Koblenz führt.