Plus Koblenz

DHL Group kündigt einem Partner in Koblenz: Drei Postfilialen geschlossen

i Wegen Inventur geschlossen, hieß es am Dienstag auf einem Aushang an der Postfiliale in der Pfarrer-Kraus-Straße in Arenberg. Wie die RZ bei der DHL Group erfuhr, ist die Filiale dicht, weil dem zuständigen DHL-Partner gekündigt wurde. Fotos: Matthias Kolk Foto: Matthias Kolk

Mit sofortiger Wirkung hat die DHL Group drei Postfilialen in Koblenz am Dienstag geschlossen. Betroffen sind die Filialen in der Pfarrer-Kraus-Straße in Arenberg, in der Planstraße in Güls sowie die Filiale am Bahnhofsplatz. Alle drei wurden von demselben DHL-Partner betrieben. Für Einwohner der betroffenen Stadtteile ist das ein herber Verlust.