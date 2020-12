Deutschrock mit Tiefgang: Saitenhiebe bringen Premierenalbum raus

Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 15:16 Uhr

Mit „Das Sein, Akt 1: Wasser“ hat die Koblenzer Band Saitenhiebe ihr erstes von insgesamt vier geplanten Alben der Reihe „Die Quadrophonie des Seins“ veröffentlicht. Auf der Platte verarbeiten die beiden Songwriter Bastian Helbach (43) und Timo Krischer (43) in bestem Deutschrock ihre Erfahrungen mit der Zerbrechlichkeit von Freundschaften sowie den Hype von Retropartys längst vergangener Jahrzehnte und das Phänomen des medialen Massenwahns.

Wer die Kombo, die durch Tillmann Müller am Bass ergänzt wird, darüber hinaus live sehen möchte, hat hierzu ab Herbst die Möglichkeit. Dann nämlich sind in und um Koblenz mehrere noch nicht genau terminierte Auftritte in Kneipen und bei Festen geplant.

Das Album ist auf gängigen Musikstreamingportalen wie Spotify oder iTunes erhältlich.