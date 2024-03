Plus Koblenz

Deutschlandticket nur noch digital: Warum viele Koblenzer keinen Fahrschein mehr haben

Von Matthias Kolk

i Koveb-Kunden, die ihr Deutschlandticket noch nicht auf ein digitales Abo oder eine Chipkarte umgestellt haben, stehen vorerst ohne gültigen Fahrschein da. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Lesezeit: 2 Minuten

Mit dem Jahreswechsel endete die Zeit des Deutschlandtickets in Papierform. Mittlerweile darf es bundesweit nur noch digital angeboten werden. In Koblenz hat die Koveb für ihre D-Ticket-Kunden als Übergangslösung Tickets noch per PDF-Datei verschickt, allerdings nur bis Ende Februar. Kunden, die jetzt noch nicht auf die App oder eine Chipkarte umgestellt haben, stehen jetzt erst einmal ohne da. Betroffen sind (noch) Tausende.