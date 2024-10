Plus Koblenz

Deutsch-französisches Projekt: Reiseführer zeigt Koblenz auf ganz neue Weise

Von Winfried Scholz

i Kulturdezernent Ingo Schneider (3. von links) begrüßte die Teilnehmer und Gäste im Rahmen der Vorstellung des Reiseführers zu einer Podiumsdiskussion im Historischen Rathaussaal. Fotos: Winfried Scholz Foto: Winfried Scholz

Der Garten Herlet vorweg, dazu die Küche für alle am Löhrrondell, der Skaterpark unter der Südbrücke, die Hall of Fame für Graffitikünstler unter der Europabrücke, die Alte Limofabrik in einem Hinterhof in der Schützenstraße oder „Koblenz geht fair“ im Dreikönigenhaus sind vielleicht nicht die Dinge, die man prominent in einem Reiseführer erwartet.