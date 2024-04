Plus Löf

Deutscher Meister und Nationalspieler: Als der 10-jährige Florian Wirtz in Löf um den Pokal kickte

Von Erwin Siebenborn

i Fußballnationalspieler Florian Wirtz (rechts) freute sich 2013 beim Löfer Jugendturnier als Spieler des 1. FC Köln über den Turniersieg und den damit verbundenen Pokal. Foto: SV Hatzenport-Löf/Matthias Künster

„Florian startet mit dem Ball am Fuß aus der eigenen Hälfte, übersprintet seinen Gegenspieler, umkurvt am Strafraum elegant die gegnerische Abwehr und wuchtet das Spielgerät mit Finesse und Können unhaltbar für den Torhüter ins Netz.“ Ob sich diese Szene beim Jugendturnier des SV Hatzenport-Löf im Jahr 2013 so oder ähnlich abgespielt hat, weiß wohl niemand mehr so ganz genau, könnte aber aus heutiger Sicht durchaus so gewesen sein.