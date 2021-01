Koblenz

Aufgrund der Schutzmaßnahmen vor einer Ausbreitung der Corona-Pandemie ruhten große Teile der Wirtschaft im letzten Quartal des vergangenen Jahres. Der Bereich Bau und Handwerk war allerdings weniger vom sogenannten Shutdown betroffen. Vielmehr nutzte man vielerorts die etwas ruhigere Verkehrssituation, um notwendige Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. So investierte die Deutsche Bahn 2,3 Millionen Euro in Verschönerungsmaßnahmen und Renovierungsarbeiten der Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. 290.000 Euro entfielen dabei auf den Koblenzer Hauptbahnhof. Die Mittel für die Sanierung stammen aus dem Konjunkturprogramm des Bundes.