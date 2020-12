Mülheim-Kärlich

Im Supermarkt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten, ist schon seit einiger Zeit Pflicht. Auch die Nutzung von Desinfektionsmittel für Hände und Kontaktflächen wird empfohlen. Am Rewe-Markt in Mülheim-Kärlich wurde am Dienstag zu diesem Zweck der Prototyp einer Desinfektionsstation für Einkaufswagen getestet.