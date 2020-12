Koblenz/Kreis MYK

In der Corona-Krise verkehren die Busse in Koblenz und der Region nur noch eingeschränkt nach einem Notfahrplan. Doch weder in den Fahrzeugen der Koveb (Koblenzer Verkehrsbetriebe) noch in denen der RMV (Rhein-Mosel-Verkehrsgesellschaft) gibt es einen Mangel an freien Plätzen. Und auch der empfohlene Mindestabstand von anderthalb Metern bereitet keine Probleme. Dies bestätigten die Pressesprecher von Koveb und RMV.