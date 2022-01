Der Weiße Ring

Die Opferschutzorganisation Weißer Ring wurde er im September 1976 in Mainz gegründet als „Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten“.

An 400 Außenstellen bundesweit bieten 2900 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Opfern von Straftaten direkte, schnelle und unbürokratische Hilfe an. Die Arbeit wird finanziert durch die Beiträge der rund 44.000 Vereinsmitglieder, durch Bußgelder, Spenden und testamentarische Zuwendungen.

Die Koblenzer Außenstelle des Weißen Rings ist eine von 27 in Rheinland-Pfalz. Sie bietet jeden Mittwoch in der Zeit von 14 bis 16 Uhr für Hilfe suchende Opfer eine Sprechstunde im Polizeipräsidium Koblenz an. Unabhängig von dieser Sprechstunde sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit über die Kontaktdaten der Außenstelle erreichbar: Tel. 0151/551.647 73, E-Mail blatt.werner@weisser-ring.de ls